Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга

В Думе города состоялось внеочередное заседание

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке обсудили поведение депутата Думы Владивостока Юрия Кучина, сообщает корреспондент РИА VladNews. Внеочередное заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности состоялось сегодня, 9 июня, в Думе Владивостока. На повестке дня – рассмотрение положения о нарушении депутатской этики депутатом Юрием Кучиным.

Напомним, Юрий Кучин был оштрафован судом на 40 тысяч рублейза организацию митинга против коррупции в приморской столице 26 марта, а также участвовал в шествии 1 мая, за которое впоследствии был вызван на беседу в полициюпо заявлению губернатора Владимира Миклушевского.

Заседание проводилось внеочередно. Причина – активная деятельность Юрия Кучина в социальных сетях., где он призывает жителей Владивостока прийти на митинг. В данном случае речь идет об организации и проведении массовых публичных мероприятий в День России. Публично отказавшись от предложенного места проведения, Юрий Кучин и его коллеги решили пойти вне рамок правового поля.

«Когда инициатором подобного мероприятия выступает наш коллега, хотелось бы понимать и адекватно реагировать на те предлагаемые им действия, которые, к нашему сожалению, нарушают действующее законодательство РФ», - комментирует председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Думы города Владивостока Михаил Веселов.

Депутат Юрий Кучин выступил с призывом к жителям города осуществить противозаконную деятельность. Незаконная она потому. Что площадка для митинга не была согласована с администрацией. Независимо от того, свободна она или занята, без согласования устраивать там митинги нельзя.

«Будучи депутатами, мы обязаны рассматривать такие инциденты. И даже в том случае, если инициаторами выступают не только депутаты, но и жители города Владивостока, - говорит Михали Веселов. – Этот инцидент мог привести к куче серьезных вопросов. Вполне вероятно возниковение драк, получение различного рода травм. Я считаю, что прежде чем возглавлять какие-то подобные мероприятия, депутат должен просчитать каждую деталь».

В рамках своих полномочий комитет указал депутату Юрию Кучину на недопустимость использования депутатского статуса при проведении несогласованных в установленном законом порядке общественных массовых мероприятий . В конечном итоге. Было решено направить материалы сегодняшнего внеочередного заседания на рассмотрение в комиссию по депутатской этике.

Решение поддержали три из четырех присутствующих членов комитета. Против высказался Павел Ильницкий, с предложением снять решение. Однако большинством голосов проект решения все же был одобрен.