Александр Галушка: 150 тысяч заявок на «ДВ-гектар» ожидается до конца года

Министр рассказал об ожиданиях правительства

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

До 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» будет подано, и как минимум 50 тысяч участков будет передано в пользование до конца текущего года; такие цифры привел глава Минвостока Александр Галушка в ходе пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке: первые итоги» в рамках Медиасаммита во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

- На сегодня подано более 92 тысяч заявок, более 19 тысяч участков передано в пользование. До конца года ожидается 125-150 тысяч заявок, - сказал он.

Глава ведомства рассказал, что для достижения заявленных показателей в Минвостокразвития совместно с регионами разработали ряд мер поддержки получателей «дальневосточного гектара»:

«Для того, чтобы это происходило, сегодня нужны три вещи: людям нужно помочь деньгами, инфраструктурой (дороги и свет) и внести необходимые изменения в закон», - сказал Галушка. Министр рассказал, что ряд поправок в закон о «дальневосточном гектаре» уже подготовлен и внесен на рассмотрение в Госдуму.

Отметим, что 8 июня Галушка принял участие в Совете при полномочном представителе президента в ДФО.

Присутствующие рассмотрели вопросы реализации закона о «дальневосточном гектаре», ТОРах, а также подготовку к Восточному экономическому форуму, который состоится в сентябре.

По состоянию на 5 июня в уполномоченные органы субъектов ДФО поступило 91 884 заявления. Больше всего заявок подано в Приморском крае – 36 167 (39%).

- Люди берут землю для строительства дома, личного подсобного хозяйства, ведения бизнеса, и на этом этапе наша главная задача – помочь людям деньгами, построить инфраструктуру, обеспечить удобный доступ к мерам поддержки, которые есть у государства, сказал Галушка.

Юрий Трутнев отметил, что работа по расширению границ территорий, где земля может быть предоставлена под выдачу «ДВ-гектаров», будет продолжена:

«У нас состоялось совещание с Роснедрами и Рослесхозом, где мы говорили о том, какие земли из тех, которые они пока не предоставляют, предоставлять можно. По результатам этих совещаний разработаны поправки в закон, они внесены в Госдуму, идут обсуждения, в результате мы сможем значительно расширить территории, которые могут быть предоставлены гражданам», - отметил полпред.