Бесплатная доставка при заказе более 2000 рублей

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

«Деловой носорог» дарит скидку 45% для компаний на всю канцелярию, а также бесплатную доставку в офис при заказе более 2 000 рублей.

Акция действует на ручки, файлы, доски, блокноты, папки-скоросшиватели, клей-карандаши, ножницы, калькуляторы, ежедневники, маркеры, визитницы, планер-ежемесячник, батарейки, коллектор, скотч, папка уголок, степлер, блок для записей, бумага офисная и многое другое.

Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте:

www.gaeton.ru

Заказ можно сделать через интернет-магазин и по телефону:

233-65-22

Адреса:

г. Владивосток:

пр-т 100 лет Владивостоку, 57б;

Партизанский проспект, 36;

ул. Алеутская, 45а;

ул. Бестужева, 23;

ул. Калинина, 42;

г. Находка:

Пр-т Мира, 8а;

г. Артем:

ул. Кирова, 42