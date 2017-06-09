«Деловой носорог» дарит скидку 45% для компаний

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Акция действует на ручки, файлы, доски,
блокноты, папки-скоросшиватели, клей-карандаши, ножницы,
калькуляторы, ежедневники, маркеры, визитницы, планер-ежемесячник,
батарейки, коллектор, скотч, папка уголок, степлер, блок
для записей, бумага офисная и многое другое.
Ознакомиться с ассортиментом можно на сайте:
www.gaeton.ru
Заказ можно сделать через интернет-магазин и по телефону:
233-65-22
Адреса:
г. Владивосток:
пр-т 100 лет Владивостоку, 57б;
Партизанский проспект, 36;
ул. Алеутская, 45а;
ул. Бестужева, 23;
ул. Калинина, 42;
г. Находка:
Пр-т Мира, 8а;
г. Артем:
ул. Кирова, 42