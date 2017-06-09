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Политика и экономика

Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017

Главам России и Японии
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Российско-японская концепция развития Владивостока будет представлена главам двух государства в сентябре на Восточном экономическом форуме. Об этом стало известно во время встречи губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и заместителя Министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Ханаока Хирофуми, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

На встрече рассматривались вопросы создания проектной команды, в которую бы вошли японские специалисты на постоянной основе. Обсуждался вопрос координации всех проектов, которые сейчас проектируются в рамках концепции создания комфортной городской среды.

Особое внимание планируется уделить развитию острова Русский как составной части Владивостока.

«Нужно рассматривать комплексно генеральный план Владивостока и думать об источниках финансирования. Думаю, что здесь речь должна идти о привлечении источников финансирования как с российской стороны, так и с японской, как государственных, так и муниципальных», – заявил Ханаока Хирофуми.

Делегация японского министерства прибыла в Приморье для того, чтобы принять участие в заседании российско-японской рабочей группы по развитию городской среды в приморской столице. Участие в этой работе японские партнеры принимают в рамках договоренностей лидеров двух стран.

Напомним, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме в Приморье в 2016 году. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

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