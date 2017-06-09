«Деловой носорог» объявляет распродажу

В «Деловом носороге» - распродажа канцтоваров!
Ручки, точилки, тетради, шарики, магниты, карандаши, блокноты, ежедневники, статуэтки, свечи!
Все товары по 10, 30, 50 рублей! Покупаем все!
Сеть магазинов канцелярских товаров «Деловой носорог» ждет в гости!
Подробную информацию можно узнать по телефону:
233-65-22
Адреса:
г. Владивосток:
пр-т 100 лет Владивостоку, 57б;
Партизанский проспект, 36;
ул. Алеутская, 45а;
ул. Бестужева, 23;
ул. Калинина, 42;
г. Находка:
Пр-т Мира, 8а;
г. Артем:
ул. Кирова, 42