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Общество

Приморье защищают от птичьего гриппа

Проблема весьма актуальна для региона
Фото: 1freewallpapers.com Фото: 1freewallpapers.com
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 9 июня в МЧС по Приморскому краю состоялось заседание Комиссии при администрации региона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Основной темой совещания стал вопрос о проведении комплекса мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц на территорию региона. Необходимо отметить, что проблема весьма актуальна, так как только в мае в соседней Южной Корее было зарегистрировано 313 новых очагов этого заболевания. На заседании обсуждались вопросы о путях заноса возбудителя на территорию субъекта федерации, о принимаемых Россельхознадзором мерах по предотвращению заноса возбудителя, а также по предотвращению оборота на территории края продукции, заражённой вирусом этого заболевания.

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