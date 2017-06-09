Приморье защищают от птичьего гриппа

Проблема весьма актуальна для региона

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 9 июня в МЧС по Приморскому краю состоялось заседание Комиссии при администрации региона по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Основной темой совещания стал вопрос о проведении комплекса мероприятий по предупреждению заноса и распространения гриппа птиц на территорию региона. Необходимо отметить, что проблема весьма актуальна, так как только в мае в соседней Южной Корее было зарегистрировано 313 новых очагов этого заболевания. На заседании обсуждались вопросы о путях заноса возбудителя на территорию субъекта федерации, о принимаемых Россельхознадзором мерах по предотвращению заноса возбудителя, а также по предотвращению оборота на территории края продукции, заражённой вирусом этого заболевания.