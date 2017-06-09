Приморье ожидает карантинное фитосанитарное обследование

Проверят как предприятия, так и приусадебные участки

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В вегетационный период 2017 года сотрудниками Россельхознадзора Приморского края будет проведено карантинное фитосанитарное обследование территории региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обследование будет проводиться в рамках действующего законодательства в области карантина растений. Согласно плану, будет обследовано порядка 340 организаций и предприятий всех форм собственности, а также территории муниципальных образований, приусадебные участки граждан, пункты пропуска через госграницу РФ.

Цель обследования – осуществление контроля (надзора) за проведением борьбы в очагах карантинных объектов, имеющихся на территории Приморского края и Сахалинской области, а также выявление карантинных объектов, отсутствующих на территории края - таких, как восточная плодожорка, шарка (оспа) слив, ожог плодовых культур, диплодиоз кукурузы, бактериальное увядание (вилт) кукурузы, соевая нематода и другие.