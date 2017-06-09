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Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Канадские учены в ходе исследования выяснили, как сочетается уличная еда и кофе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. Как оказалось, что данное питание увеличивает сахар в крови в два раза.

Уличная еда жирная полна канцерогенов и в ней сочетается много быстрых углеводов, а также сахара. Таким образом, если гамбургер или картошку фри запить кофе, то это может увеличить количество сахара в организме человека в два раза. Это равняется количеству вещества в организме у больных диабетом.

Причина кроется в тяжелых и насыщенных жирах, которые влияют на процесс усвоения глюкозы в организме у человека, а сочетание с кофеином и вовсе приводит к результату, который замедляет этот процесс еще в два раза.

По мнению ученых, этот эффект напрямую сказывается на качестве работы сотрудников.

Специалисты провели исследование, в ходе которого добровольцы ели жирную еду и запивали ее кофе. Сам фаст фуд на 32% увеличивал количеств сахара в крови у волонтеров. Но в течение 5 часов, когда они выпивали 2 чашки кофе, показатель увеличивался до 65%. А это доказывает, что сочетать жирную пищу и продукты с кофеином опасно для здоровья людей.

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