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Политика и экономика

Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году

Полпред заявил об этом в рамках IV Дальневосточного Медиасаммита
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В рамках IV Дальневосточного Медиасаммита на вопрос о развитии интегрированного курорта «Приморье» полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что второе казино в игровой зоне «Приморье» будет построено по плану – к концу 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Второй объект крупного азиатского инвестора NagaCorp будет построен к концу следующего года. На данный момент уже есть один состоявшийся проект, и инвестор, который занимался его реализацией, показал себя как надёжный партнёр. Другие проекты сейчас немного в “подвешенном” состоянии», – сообщил полпред.

Он подчеркнул, что на совещании в четверг, 8 июня, были даны чёткие указания, которые будут способствовать эффективной реализации проекта.

«Я чётко дал понять, что мы расторгаем инвестиционные соглашения со всеми резидентами, которые не выполняют своих обязательств. С одним инвестором договор уже расторгли. Сейчас необходимо доводить до конца проекты, которые уже реализуются, а свободные участки выставить на аукцион», – сообщил Юрий Трутнев.

Представитель главы государства подчеркнул, что необходимо вести прозрачную работу по организации аукциона, тщательно прорабатывать все инвестиционные соглашения, которые в дальнейшем будут заключены с новыми инвесторами и «активно двигаться вперёд».

Стоит отметить, что в рамках пленарной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на Дальнем Востоке» полпред также отметил, что инвестиционные проекты и инвесторы должны получать активную поддержку со стороны местной власти, а работе над крупными и значимыми проектами должно уделяться большое внимание.

Напомним, что на данный момент на территории интегрированного курорта «Приморье» активно ведутся работы еще двух компаний - над комплексом «Selena» и по строительству первого этапа гостинично-развлекательного комплекса «Naga Entertainment City» («Маяк»), завершение которого планируется к концу 2018 года.

«Джи1 Интертейнмент» - на стадии согласования эскизного-плана своего второго объекта. По словам руководства компании, защита проекта перед рабочей группой ИРК «Приморье» должна состояться уже в этом году.

Кроме того, в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье» может быть реализован пилотный проект первой в России зоны беспошлинной торговли. Правительство РФ рассмотрит формат ее реализации. По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, создание зоны беспошлинной торговли в курортной зоне может значительно увеличить эффективность проекта.

Отметим, налоговые поступления в краевой бюджет от работы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» в бухте Муравьиная в общей сложности за все время работы первого казино составили 494,8 миллионов рублей. Так, если говорить о налоге на игорную деятельность, то в бюджет Приморского края за период с октября 2015 года по апрель 2017 года поступило 150,5 миллионов рублей.

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