В Приморье прошла ревизия госрезерва

Проверено качество зерна и продуктов его переработки

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Россельхознадзором Приморья проведены проверки в отношении поднадзорной продукции, находящейся на хранении в государственном резерве в ФГКУ комбинат «Восток» и ФГКУ комбинат «Авангард», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задачей проверок являлось подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, находящихся на хранении в госрезерве, требованиям нормативов, а также проверка мероприятий по предупреждению ухудшения качества продукции.

По итогам ревизии, данная продукция соответствует требованиям нормативных документов, ухудшения качества продукции при её хранении не выявлено.