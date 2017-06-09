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Общество

В Приморье прошла ревизия госрезерва

Проверено качество зерна и продуктов его переработки
Фото: oboitut.com Фото: oboitut.com
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Россельхознадзором Приморья проведены проверки в отношении поднадзорной продукции, находящейся на хранении в государственном резерве в ФГКУ комбинат «Восток» и ФГКУ комбинат «Авангард», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Задачей проверок являлось подтверждение соответствия качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, находящихся на хранении в госрезерве, требованиям нормативов, а также проверка мероприятий по предупреждению ухудшения качества продукции.

По итогам ревизии, данная продукция соответствует требованиям нормативных документов, ухудшения качества продукции при её хранении не выявлено.

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