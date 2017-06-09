Свободный порт Владивосток запускает электронные визы 16:14, 09 июня Свободный порт Владивосток запускает электронные визы
Приморцев встревожила новость о трибе-убийце в море 16:02, 09 июня Приморцев встревожила новость о трибе-убийце в море
Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике 15:51, 09 июня Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
16:16
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
16:16
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
16:14
Свободный порт Владивосток запускает электронные визы
16:02
Приморцев встревожила новость о трибе-убийце в море
15:51
Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
15:46
Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке
15:38
КНДР подтвердила успешные испытания нового типа ракет
15:23
Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые
15:07
Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию
14:53
Житель Владивостока зарабатывал на поездках в такси
14:39
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ Видео
14:26
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
14:14
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
14:02
Качество приморского молока находится на высоком уровне
13:49
В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая
13:37
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье Фото
13:25
Во Владивостоке наградили победителей краевого брейн-ринга Фото
13:17
Массовая авария произошла во Владивостоке Видео
13:06
Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота Видео
12:57
За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП
12:43
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:32
МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы
12:20
Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется
12:09
В Приморье обнаружено поле конопли
11:57
Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу Эксклюзив
11:46
Автоугонщик осужден в Приморье
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

Свободный порт Владивосток запускает электронные визы

Об этом на Медиасаммите заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Пограничные пункты пропуска в аэропорту и морских портах, на погранпереходах сухопутной части Приморья смогут пропускать иностранцев по электронной визе уже нынешним летом, сообщает корреспондент РИА VladNews с площадки состоявшегося во Владивостоке брифинга.

- Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа, - заявила Мария Владимировна. - 7 марта текущего года был принят федеральный закон о внесении изменений в соответствующий законодательный акт России, в котором были установлены особенности въезда иностранных граждан на территорию РФ через государственную границу, расположенную на территории свободного порта Владивосток. Запуск системы выдачи электронных виз для посещения свободного порта Владивосток запланирован на 1 августа 2017 года.

Утверждено положение об особенности оформления электронного документа гражданами иностранных государств, прибывающими в РФ через пункты пропуска через госграницу в порту Владивостока. Для них оформляются однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа согласно распоряжению правительства от 14 апреля 2017 года.

В этот перечень вошли Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, Китай, КНДР, Кувейт, Мексика, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция, Япония. Всего 18 стран.

Визы в форме электронного документа, электронные визы оформляются на основании решения МИД РФ, принятого по заявлению, которое заполняется на специализированном сайте дипведомства за четыре дня до предполагаемой даты въезда, с прикрепленной к нему цифровой фотографией в виде электронного файла.

Никаких других документов для получения электронной визы не требуется. Консульский сбор за ее выдачу не взимается. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территориального субъекта РФ, в который осуществлен въезд, - отметила Мария Захарова.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию
15:07, 09 июня 2017 Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию

Утечка высококвалифицированных кадров затронула крупные авиакомпании

«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине
05:36, 09 июня 2017 «Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине

Фильм уже вызвал критику со стороны американских СМИ

В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда
16:11, 08 июня 2017 В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда

В ожидании заседания по скандальному делу

В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина
15:41, 08 июня 2017 В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина

9 июня состоится заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности

Какую правду пытаются скрыть от участников Медиасаммита?
14:08, 08 июня 2017 Какую правду пытаются скрыть от участников Медиасаммита?

Газету «Владивосток» распорядились убрать с глаз высокопоставленных гостей мероприятия

Администрация Владивостока помогает общественным организациям оплачивать коммунальные платежи и другие расходы
12:17, 08 июня 2017 Администрация Владивостока помогает общественным организациям оплачивать коммунальные платежи и другие расходы

Всего - 19 организаций

В ДФО появится четыре новых населенных пункта
09:54, 08 июня 2017 В ДФО появится четыре новых населенных пункта

На "дальневосточных гектарах"