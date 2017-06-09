Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит

Специалисты составили список ингредиентов

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, какие продукты могут подавить аппетит, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

По словам специалистов, особое внимание следует обратить на яблоки, которые способствуют выработке гормона G LP-1, посылающий мозгу сигналы и заставляющий его думать о насыщении. Аналогичный эффект имеет и красный перец. Достаточно съесть половину чайной ложки перемолотого перца во время обеда, чтобы совладать с аппетитом.

Сохранить фигуру помогут также водоросли. Если добавлять водоросли в напитки, то снизить аппетит можно до 30%, что даст возможность долгое время оставаться сытым. Протеины, содержащиеся в яйцах, необычайно высокого качества. Именно они помогают контролировать аппетит. Так, омлет из двух яиц на завтрак помогает в течение дня поглощать меньше калорий.

Специалисты уверены: лимонная кислота и пектин замедляют всасывание сахара после поглощения пищи. Витамин С помогает вырабатывать карнитин, помогающий телу сжигать жир. Обычная вода также работает в качестве естественного супрессанта аппетита. Чтобы добиться эффекта, стоит выпивать два стакана воды до еды.