В Приморье состоится «горячая линия» по проблемам подготовки к пляжному сезону

На вопросы граждан ответят специалисты

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края информирует жителей Приморского края о проведении 13 июня 2017 года с 14 до 17 часов двух тематических «горячих» линий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ведомства. Специалисты ответят на вопросы граждан по следующим темам:

1.«О подготовке мест массового отдыха к летнему сезону». На вопросы ответят специалисты отдела надзора по коммунальной гигиене по телефону 8 (423) 243-93-84.

2.«Требования к эксплуатации базовых станций цифровых сотовых систем связи». На вопросы ответят специалисты отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены по телефонам: 8 (423) 244-38-58, 8(423) 244-47-45.