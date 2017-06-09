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Общество

В Приморье состоится «горячая линия» по проблемам подготовки к пляжному сезону

На вопросы граждан ответят специалисты
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор Приморского края информирует жителей Приморского края о проведении 13 июня 2017 года с 14 до 17 часов двух тематических «горячих» линий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ведомства. Специалисты ответят на вопросы граждан по следующим темам:

1.«О подготовке мест массового отдыха к летнему сезону». На вопросы ответят специалисты отдела надзора по коммунальной гигиене по телефону 8 (423) 243-93-84.

2.«Требования к эксплуатации базовых станций цифровых сотовых систем связи». На вопросы ответят специалисты отдела надзора на транспорте, гигиены труда и радиационной гигиены по телефонам: 8 (423) 244-38-58, 8(423) 244-47-45.

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