Приморцев встревожила новость о трибе-убийце в море

Официальное разъяснение Роспотребнадзора

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Роспотребнадзор Приморского края поступают многочисленные обращения граждан о безопасности купания в море в районе с.Андреевка Хасанского района после выхода в эфир репортажа регионального телеканала «Гриб-убийца обнаружен учеными в популярном месте отдыха приморцев», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как поясняет ведомство, в рамках компетенции Управлением ежегодно с мая по октябрь организовано проведение социально-гигиенического мониторинга качества морской воды бухт Рисовая, Троица в районе базы отдыха «Океан», Троица месторождение «Тизи».

По результатам государственного лабораторного контроля качество морской воды в б.Рисовая, б. Троица в районе базы отдыха «Океан» в пределах гигиенических нормативов.

Качество морской воды бухты Троица месторождение «Тизи» не соответствуют по микробиологическим показателям и не рекомендовано как место отдыха с купанием, о чем информация направлялась в адрес администрации Хасанского муниципального района, Зарубинского городского поселения, а так же ежегодно размещается на сайте Роспоребнадзора края.

Необходимо отметить, что несмотря на несоответствие качества морской воды бухты Троица месторождение «Тизи» патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено.

Справочно: гриб Histoplasmacapsulatum не устойчив к факторам внешней среды.

В Приморском крае для морской воды характерно высокое содержание солей и низкая температура, что является агрессивной средой для выживания многих микроорганизмов. Случаев заболевания людей гистоплазмозом после купания в морской воде и отдыха на пляжах не зарегистрировано.

Природным резервуаром данных грибков является почва, которая загрязнена пометом зараженных птиц и летучих мышей. Заражение происходит воздушным путем при вдыхании пыли, в которой присутствуют споры грибка. Инфицирование возможно при посещении пещер, заброшенных шахт, колодцев, птичников.

Кроме того, заболевание гистоплазмоз, вызываемое данным видом грибка, имеет четкое географическое распространение (Центральной и Южной Америки, юго-западные регионы США). В России случаи данного заболевания фиксировались среди туристов, которое провели долгое время в эндомичных регионах.