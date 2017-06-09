Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике

Преступника нашли по отпечатку подошвы

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Житель Артема осужден за разбойное нападение и убийство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступления совершены в Артеме в новогодние каникулы в квартире потерпевшего, который являлся другом семьи фигуранта. Придя к нему в гости, обвиняемый в процессе общения с ним увидел на его пальце массивный золотой перстень, который решил похитить.

С этой целью он взял кухонный нож и нанес им несколько ударов по туловищу и шее хозяину квартиры. Убедившись, что последний мертв, злоумышленник забрал кольцо. Переместив тело убитого на кухню, фигурант попытался засунуть его в холодильник, предварительно вытащив оттуда продукты.

Место происшествия он покинул через окно помещения квартиры, располагавшейся на первом этаже дома.

На следующий день злоумышленник сдал похищенное кольцо в ломбард, получив за него 11 тыс. рублей.

Родственники убитого, заподозрив, что тот несколько дней не выходит на связь, приехали к нему домой, обнаружив труп хозяина квартиры в холодильнике.

По делу проведено ряд судебных экспертиз, в том числе трассологическая, которая подтвердила принадлежность отпечатка подошвы, оставленного на подоконнике, обуви подсудимого, когда тот выбирался из квартиры.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 16 лет исправительной колонии строгого режима.

Защита обжаловала приговор, однако Верховный Суд Российской Федерации оставил приговор без изменения, а жалобы стороны защиты - без удовлетворения.