Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке

График работы Центра гигиены и эпидемиологии

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" организована работа по приему клещей от населения в праздничный день - 12 июня 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прием клещей будет осуществляться c 9 до 16 часов в лаборатории вирусных и особо опасных бактериальных инфекций Центра по адресу: ул. Сельская, 3 (тел. 2-44-12-78)

Клещи, доставленные в лабораторию до 12 часов, будут исследованы в этот же день, результаты будут готовы к 16 часам. Клещи, доставленные в лабораторию после 12 часов, будут исследоваться во вторник 13 июня. Готовность результата - 16 часов.