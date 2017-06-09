КНДР подтвердила успешные испытания нового типа ракет

Одновременно была протестирована мобильная пусковая установка

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Северная Корея подтвердила сообщения об успешно проведенных ею 8 июня испытаниях крылатых противокорабельных ракет нового типа. Ракеты "точно поразили все обозначенные цели" в Японском море, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Целью испытаний называется проверка тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук КНДР. Одновременно была протестирована мобильная пусковая установка, передает ТАСС.

По данным южнокорейских СМИ, несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 километров и упали в Японское море. По сообщению японского агентства Киодо, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

По данным ЦТАК, испытанием на восточном побережье КНДР руководил сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала. В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая — тогда была запущена баллистическая ракета.