Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике 15:51, 09 июня Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье 14:26, 09 июня Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье 13:37, 09 июня Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
15:54
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
15:54
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
15:51
Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
15:46
Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке
15:38
КНДР подтвердила успешные испытания нового типа ракет
15:23
Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые
15:07
Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию
14:53
Житель Владивостока зарабатывал на поездках в такси
14:39
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ Видео
14:26
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
14:14
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
14:02
Качество приморского молока находится на высоком уровне
13:49
В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая
13:37
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье Фото
13:25
Во Владивостоке наградили победителей краевого брейн-ринга Фото
13:17
Массовая авария произошла во Владивостоке Видео
13:06
Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота Видео
12:57
За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП
12:43
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:32
МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы
12:20
Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется
12:09
В Приморье обнаружено поле конопли
11:57
Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу Эксклюзив
11:46
Автоугонщик осужден в Приморье
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
10:39
Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:28
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

КНДР подтвердила успешные испытания нового типа ракет

Одновременно была протестирована мобильная пусковая установка
Фото: Gazeta.gospmr.org Фото: Gazeta.gospmr.org
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Северная Корея подтвердила сообщения об успешно проведенных ею 8 июня испытаниях крылатых противокорабельных ракет нового типа. Ракеты "точно поразили все обозначенные цели" в Японском море, сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК.

Целью испытаний называется проверка тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук КНДР. Одновременно была протестирована мобильная пусковая установка, передает ТАСС.

По данным южнокорейских СМИ, несколько противокорабельных ракет, запущенных в КНДР из района порта Вонсан, пролетели около 200 километров и упали в Японское море. По сообщению японского агентства Киодо, ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии.

По данным ЦТАК, испытанием на восточном побережье КНДР руководил сам северокорейский лидер Ким Чен Ын, возглавляющий вооруженные силы страны в звании маршала. В последний раз КНДР проводила ракетные пуски в этом районе 29 мая — тогда была запущена баллистическая ракета.

Источник: www.vesti.ru
comments powered by Disqus
Похожие новости
Качество приморского молока находится на высоком уровне
14:02, 09 июня 2017 Качество приморского молока находится на высоком уровне

Специалисты планируют увеличить показатели

В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая
13:49, 09 июня 2017 В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая

Овощи возвращены отправителю

МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы
12:32, 09 июня 2017 МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы

Со вторника, 13 июня, все отделения МФЦ Владивостока вновь станут вести прием заявителей в обычном режиме

Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется
12:20, 09 июня 2017 Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется

Вода уходит с подтопленных придворовых территорий

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:33, 09 июня 2017 Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности

Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку
09:55, 09 июня 2017 Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку

Начало экзамена в 10.00

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:32, 09 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения