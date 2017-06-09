Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, что регулярный секс влияет на продолжительность жизни женщин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Рен.тв.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали женщины в возрасте от 20 до 50 лет. Было установлено, что у женщин, которые практикуют регулярный секс, теломеры были более длинными, что свидетельствует об их потенциально большей продолжительности жизни.

У тех женщин, которые занимались сексом во время исследования, теломеры были на 30% больше.