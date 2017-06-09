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Политика и экономика

Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию

Утечка высококвалифицированных кадров затронула крупные авиакомпании
Фото: Travelandleisure.com Фото: Travelandleisure.com
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Российские пилоты массово трудоустраиваются в странах Азии, где им платят в разы больше, чем на родине. От утечки кадров страдают авиакомпании в РФ и экономика в целом.

За последние 2,5 года на работу в страны Азии из РФ уехали более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов, еще 400 человек в настоящий момент устраиваются на новые рабочие места в Китае, Корее, Индии и Вьетнаме.

Утечка высококвалифицированных кадров затронула, в частности, компании S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". Ее причиной эксперты называют существенную разницу в зарплатах между российскими и зарубежными авиакомпаниями.

Зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, - от 17-25 тысяч долларов США в месяц, при этом график работы менее напряженный, а число отпускных дней - выше, пишет издание. С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что "лишь стимулирует приход летного состава из России".

Источник: online24news.ru
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