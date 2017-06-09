Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике 15:51, 09 июня Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье 14:26, 09 июня Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье 13:37, 09 июня Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье (Фото)
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
15:54
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
15:54
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
15:51
Житель Приморья убил своего знакомого, а тело спрятал в холодильнике
15:46
Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке
15:38
КНДР подтвердила успешные испытания нового типа ракет
15:23
Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые
15:07
Сотни российских пилотов уезжают на работу в Азию
14:53
Житель Владивостока зарабатывал на поездках в такси
14:39
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ Видео
14:26
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
14:14
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
14:02
Качество приморского молока находится на высоком уровне
13:49
В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая
13:37
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье Фото
13:25
Во Владивостоке наградили победителей краевого брейн-ринга Фото
13:17
Массовая авария произошла во Владивостоке Видео
13:06
Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота Видео
12:57
За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП
12:43
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:32
МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы
12:20
Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется
12:09
В Приморье обнаружено поле конопли
11:57
Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу Эксклюзив
11:46
Автоугонщик осужден в Приморье
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
10:39
Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:28
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Житель Владивостока зарабатывал на поездках в такси

Злоумышленник задержан
Фото: travelask.ru/ Фото: travelask.ru/
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который работает в таксомоторной компании, он рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что заявитель подвез неизвестного мужчину до Океанского проспекта. Когда пришло время оплатить поездку, злоумышленник сказал, что с собой у него нет денег, но из дома он может вынести 100 долларов. Потерпевший передал своему пассажиру сдачу в сумме 10 тысяч рублей и стал ждать клиента. Злоумышленник так и не вернулся. Когда таксист понял, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания и сознал еще в двух аналогичных преступлениях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
14:26, 09 июня 2017 Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье

Обстоятельства устанавливаются

Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье
13:37, 09 июня 2017 Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье

Мальчики составили фоторобот преступника

Массовая авария произошла во Владивостоке
13:17, 09 июня 2017 Массовая авария произошла во Владивостоке

Один автомобиль в результате столкновения перевернулся

За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП
12:57, 09 июня 2017 За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП

Погиб один человек

Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:43, 09 июня 2017 Смертельное ДТП произошло в Приморье

По данному факту проводится проверка

В Приморье обнаружено поле конопли
12:09, 09 июня 2017 В Приморье обнаружено поле конопли

Растения были уничтожены

Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу
11:57, 09 июня 2017 Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу

Сотрудник полиции два дня не реагировал на вызов