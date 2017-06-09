Житель Владивостока зарабатывал на поездках в такси

Злоумышленник задержан

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от жителя Владивостока, который работает в таксомоторной компании, он рассказал, что стал жертвой мошенника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что заявитель подвез неизвестного мужчину до Океанского проспекта. Когда пришло время оплатить поездку, злоумышленник сказал, что с собой у него нет денег, но из дома он может вынести 100 долларов. Потерпевший передал своему пассажиру сдачу в сумме 10 тысяч рублей и стал ждать клиента. Злоумышленник так и не вернулся. Когда таксист понял, что стал жертвой обмана, обратился в полицию.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 38-летнего жителя Владивостока, который дал признательные показания и сознал еще в двух аналогичных преступлениях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».