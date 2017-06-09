Концепцию развития Владивостока представят президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре на острове Русском. Перспективы реализации проекта представители японской делегации, которые в очередной раз прибыли в приморскую столицу, обсудили с российской стороной в ходе многочисленных встреч. Речь идёт о формировании комфортной городской среды, создании объектов инфраструктуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ
Мастер-план ВладивостокаВладивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.
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