Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье 14:26, 09 июня Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье 13:37, 09 июня Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье (Фото)
Массовая авария произошла во Владивостоке 13:17, 09 июня Массовая авария произошла во Владивостоке (Видео)
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
14:45
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
14:45
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
14:39
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ Видео
14:26
Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружено в Приморье
14:14
Ученые узнали, как можно быстро заснуть
14:02
Качество приморского молока находится на высоком уровне
13:49
В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая
13:37
Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье Фото
13:25
Во Владивостоке наградили победителей краевого брейн-ринга Фото
13:17
Массовая авария произошла во Владивостоке Видео
13:06
Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота Видео
12:57
За минувшие сутки в Приморье произошло более 70 ДТП
12:43
Смертельное ДТП произошло в Приморье
12:32
МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы
12:20
Обстановка в Чугуевском районе стабилизируется
12:09
В Приморье обнаружено поле конопли
11:57
Полиция Владивостока проводит проверку по факту невыезда полицейского к трупу Эксклюзив
11:46
Автоугонщик осужден в Приморье
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
10:39
Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:28
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
10:17
В Приморье за сутки потушили семь пожаров
10:06
В Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева
09:55
Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку
09:43
В Приморье пропал пожилой мужчина Фото
09:32
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ

Мастер-план Владивостока
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Концепцию развития Владивостока представят президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Японии Синдзо Абэ на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре на острове Русском. Перспективы реализации проекта представители японской делегации, которые в очередной раз прибыли в приморскую столицу, обсудили с российской стороной в ходе многочисленных встреч. Речь идёт о формировании комфортной городской среды, создании объектов инфраструктуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота
13:06, 09 июня 2017 Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота

Робот в помощь

После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно
17:41, 08 июня 2017 После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш"

Судно успешно выполнило задачи боевой службы

Как изменится фуникулер Владивостока?
17:08, 08 июня 2017 Как изменится фуникулер Владивостока?

На ремонте до июля

Собаки нападают на людей во Владивостоке
15:08, 08 июня 2017 Собаки нападают на людей во Владивостоке

Кто виноват?

Студенты Владивостока разработали прототипы протезов
18:36, 07 июня 2017 Студенты Владивостока разработали прототипы протезов

В стиле терминатора

Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта
17:43, 07 июня 2017 Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта

Великий русский

16:56, 07 июня 2017 "Луч-Энергия" вновь без тренера

Новости спорта