Ученые узнали, как можно быстро заснуть

От снотворного теперь можно и вовсе отказаться

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Ученые выяснили, что люди, страдающие от бессонницы, просто не хотят отключаться от дневных проблем и перед сном навязывают себе плохие мысли, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VladTime.

Как оказалось, прибегать к помощи таблеток совсем не обязательно. Специалисты нашли способ, который поможет справиться с бессонницей.

По словам экспертов, каждый человек может обмануть свой мозг. Для этого всего лишь нужно выбрать любую букву в алфавите, а далее назвать про себя слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски, например, на букву «к» можно выбрать не слово «клоун», а слово «кирпич». Когда надоест визуализация, можно придумать короткий рассказ о любом из этих слов. У некоторых заснуть получается за пару минут, другим понадобится минут 15-20.