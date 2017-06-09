Качество приморского молока находится на высоком уровне

Специалисты планируют увеличить показатели

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Приморье увеличат производство собственного молока до 70%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Однако наладить молочное производство не так просто, как производство свинины, но за последние пять лет удалось увеличить показатель на 15%.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, доля молока собственного производства на рынках края составляет 40%, в ближайшем будущем планируется увеличить этот показатель до 70%.

Как оказалось, цена молочной продукции зависит от ее качества. Таким образом, можно заменить, что приморского молоко дороже, чем завезенного из другого региона.

«Приморское молоко – цельное, а не восстановленное из сухого порошка», – отметил глава региона.

Напомним, сейчас средняя продуктивность в Приморье – 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю наш край – лидер на Дальнем Востоке.

26 мая в Приморье из Венгрии завезли 165 коров голштинской породы. Данный вид относят к рекордсменам по удою за один период лактации.