В Приморье пытались ввезти опасный картофель из Китая

Овощи возвращены отправителю

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Россельхознадзор запретил ввоз в России двух крупных партий картофеля из-за загрязненности землей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Овощи были возвращены отправителю.

Специалисты выявили нарушения несоответствия ввозимой продукции в ходе карантинного фитосанитарного контроля в отношении двух автомашин с крупными партиями картофеля общей массой 48 тонн.

Так, в ходе досмотра поступивших партий на складе временного хранения ООО «Восточные рубежи» в поселке Пограничный, специалистами карантина растений выявлено, что содержание почвы на клубнях картофеля превышает 1 процент от массы поступившей продукции.

В настоящее время теруправлением Россельхознадзора ввоз на территорию края потенциально опасного картофеля запрещен. Сельскохозяйственная продукция возвращена в Китай.

Отмечается, что почва на клубнях картофеля может предоставлять угрозу сельскому хозяйству, так как существует риск заноса вместе с землей опасных вредителей и возбудителей болезней, таких как долгоносики, жуки-блошки, нематоды, бурая гниль, моль и рак картофеля. Некоторые из них приводят к гибели урожая вплоть до 100%, а в некоторых случаях зараженное поле становится непригодным к выращиванию картофеля и других пасленовых.