Школьники помогли задержать убийцу и грабителя в Приморье

Мальчики составили фоторобот преступника

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции поблагодарили двух воспитанников кадетского класса за бдительность и помощь, оказанную помощь правоохранительным органам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Артеме обнаружено тело хозяина с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, которые установили, что из квартиры был похищен телевизор.

Также стало известно, что мальчики видели, как неизвестный выходил из подъезда дома с телевизором. Школьники помогли составить фоторобот мужчины.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Артема, который рассказал, что в тот день он и еще один знакомый были в гостях. Между 59-летним гостем и хозяином квартиры произошла ссора, в результате которой последний погиб.

Мальчикам, которые оказали помощь сотрудникам полиции в задержании преступника, были вручены благодарственные письма и подарки.