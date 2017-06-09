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Фоторепортажи

Во Владивостоке наградили победителей краевого брейн-ринга

Участники игры посетили Морской университет
Фото: Елена Кищик, РИА VladNews Фото: Елена Кищик, РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Приморской краевой детской библиотеке состоялась церемония награждения участников краевого брейн-ринга «На границе земли и солёного моря», сообщает корреспондент VladNews.

Инициаторами игры, которая проходила в несколько этапов на протяжении трёх месяцев, стали ГКУК «Приморская краевая детская библиотека» и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского

Литературно-познавательная командная игра для подростков проводилась через систему «Skype» в форме морского боя. При подготовке ребята изучали различную краеведческую литературу о первых пограничниках Приморья, событиях на Даманском полуострове, Хасанский дневник. Открывали географические карты и находили города и районы, названные в честь конкретных людей.

В итоге в финал брейн-ринга вышло несколько команд: команда «Высота-611» от Центральной детской библиотеки Дальнегорска, команда «Ч²ГК» от Детско-юношеского отдела центральной библиотеки МКУК «Чугуевская ЦБС» и команда «Поколение NEXT» от Центральной детской библиотеки им. А.С. Макаренко Артёмовского городского округа. В финальной игре первое место заняла команда «Ч²ГК», второе – команда «Высота-611», третье – «Поколение NEXT».

На встрече члены жюри вручили победителям и участникам дипломы и благодарности. А после завершения торжественной части Иван Николаевич Егорчев, один из исследователей личности Владимира Арсеньева, показал фотопрезентацию о приморских путешественниках, задал гостям интересные вопросы на различные краеведческие темы.

Затем состоялась экскурсия в Музей истории Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, где ребята увидели уникальную экспозицию, которая включает тысячи экспонатов, услышали истории морского образования от Александровских классов до МГУ. Но одним из самых интересных впечатлений для них стало посещение тренажера, имитирующие полную работу любого гражданского или специализированного судна при заходе в порт, выходе из порта и маневрировании во льдах.

Автор фоторепортажа: Елена Кищик, РИА VladNews

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