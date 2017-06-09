Массовая авария произошла во Владивостоке

Один автомобиль в результате столкновения перевернулся

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июня, во Владивостоке в районе улицы Шоссейная произошло массовое ДТП, участниками которого стали грузовик, микроавтобус и иномарка, сообщает РИА VladNews.

По словам очевидцев, сотрудник Госавтоинспекции остановил иномарку, однако та не справилась с управлением на влажном покрытии дороги и водитель начал резко тормозить. Следом ехал грузовик, который для избежания ДТП применил экстренное торможение, но оказался на встречной полосе движения, в результат чего совершил столкновение с автомобилем.

В результате транспортного происшествия грузик перевернулся на проезжей части.

Подробности происшествия устанавливаются.