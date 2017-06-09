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Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота

Робот в помощь
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Очистить бухту Золотой Рог планируют к следующему лету. Для этого уже разработана специальная программа. Сейчас задача исследовать подводные глубины, чтобы понять, чем именно загрезненно море. Чтобы это выяснить есть несколько способов. Один из них – запуск подводного робота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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