Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота

Робот в помощь

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Очистить бухту Золотой Рог планируют к следующему лету. Для этого уже разработана специальная программа. Сейчас задача исследовать подводные глубины, чтобы понять, чем именно загрезненно море. Чтобы это выяснить есть несколько способов. Один из них – запуск подводного робота, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.