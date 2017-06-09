МФЦ Владивостока временно изменяет режим работы

Со вторника, 13 июня, все отделения МФЦ Владивостока вновь станут вести прием заявителей в обычном режиме

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В связи с предстоящим празднованием Дня России МКУ «МФЦ ВГО» сообщает об изменении режима работы в ближайшие дни, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Отделения № 1 (ул.Давыдова, 9), № 2 (ул.Верхнепортовая, 76-а), а также территориальные подразделения в поселке Трудовом (ул. Лермонтова, 36) и на острове Русском (ул. Экипажная,10) в воскресенье, 11 июня и в понедельник, 12 июня работать не будут.

Для отделений МФЦ № 3 (пр-т 100-летия Владивостока, 44), № 4 (ул. Невельского,13) и № 5 (Партизанский пр-т, 28-а) устанавливается следующий режим работы: воскресенье, 11 июня - до 18-30, понедельник, 12 июня - выходной.

Со вторника, 13 июня, все отделения МФЦ Владивостока вновь станут вести прием заявителей в обычном режиме.