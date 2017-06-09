При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины 11:23, 09 июня При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника 11:12, 09 июня МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника (Эксклюзив)
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС 11:01, 09 июня В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
11:43
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
11:43
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
10:39
Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:28
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
10:17
В Приморье за сутки потушили семь пожаров
10:06
В Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева
09:55
Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку
09:43
В Приморье пропал пожилой мужчина Фото
09:32
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:09
Гороскоп на 9 июня
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня опять дожди
08:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
07:16
Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы
06:21
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
05:36
«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине
04:30
Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017: благоприятные дни
03:27
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
02:25
В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
01:34
Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
00:23
Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
Июнь, 08 четверг
23:54
Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
22:37
Красное и обработанное мясо может вызвать рак, - ученые
21:06
Год без мэра: Владивостокский депутат объяснил, почему городу не хватает Игоря Пушкарева
20:32
Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности
Фото: vc.ru Фото: vc.ru
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

«Ростелеком» представляет акцию «Легкая цена» в Приморском крае с выгодными условиями подключения пакета услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ». Только до конца сентября новые абоненты могут подключить две услуги практически по цене одной. Причем лето закончится, а цена останется с абонентом надолго, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Ростелеком.

По условиям акции «Легкая цена» можно подключить высокоскоростной «Домашний интернет» (до 150 Мбит/с) и пакет «Стартовый» услуги «Интерактивное ТВ», который включает от 120 популярных телеканалов для просмотра всей семьей. Новые абоненты смогут бесплатно освоить интерактивные возможности ТВ от «Ростелекома»: услуга «Управление просмотром» (предоставляется без дополнительной платы на 30 дней) позволяет ставить эфир на паузу, пользоваться перемоткой, смотреть передачи из архива. С бесплатным сервисом «Мультискрин» можно смотреть телевизионный и видеоконтент не только дома и не только на телевизоре, но и на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах – в любом месте, где есть интернет.

Также «Ростелеком» предлагает специальные условия на роутеры, модемы и ТВ-приставки – в ряде регионов они доступны в аренду по цене всего от 1 рубля в месяц.

«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,7 млн, а «Интерактивным ТВ» – более 4,4 млн семей по всей России. По итогам первого квартала 2017 года более 50% новых пользователей интернета и более 70% новых пользователей телевидения в стране сделали выбор в пользу «Ростелекома»[1].

Абоненты «Ростелекома» могут настроить «Домашний интернет» под свои потребности, подключив разнообразные дополнительные опции: «Ночное ускорение» (увеличение скорости передачи данных ночью), «Фиксированный IP» (предоставление статического IP-адреса), «Антивирус» (надежная защита компьютера с удобной помесячной оплатой) и другие.

«Интерактивное ТВ» позволяет настроить телепросмотр индивидуально под каждого пользователя. Транслируется более 220 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе от 85 – в HD-формате. Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 3 тыс. фильмов и сериалов разных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D. «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста.

Узнать подробности, проверить техническую возможность подключения услуг и стать участником акции «Легкая цена» можно оставив заявку по 30 сентября 2017 года на сайте «Ростелекома» www.rt.ru, обратившись в центры продаж и обслуживания или позвонив по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.

Маркетинговая акция «Легкая цена» проводится на всей территории Российской Федерации за исключением Республики Башкортостан, Республики Тыва, Чеченской Республики, Чукотского и Ненецкого автономных округов, Республики Крым и Севастополя.

[1]По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».


comments powered by Disqus
Похожие новости
Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку
09:55, 09 июня 2017 Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку

Начало экзамена в 10.00

Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:32, 09 июня 2017 Один авиарейс из Владивостока задерживается

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:20, 09 июня 2017 Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Гороскоп на 9 июня
09:09, 09 июня 2017 Гороскоп на 9 июня

Идеальный день для самых смелых планов

Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня
08:45, 09 июня 2017 Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Во Владивостоке сегодня опять дожди
08:42, 09 июня 2017 Во Владивостоке сегодня опять дожди

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
08:09, 09 июня 2017 Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России

Программа мероприятий