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Полиция Владивостока проводи проверку по факту невыезда полицейского к трупу

Сотрудник полиции два дня не реагировал на вызов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Корреспонденту РИА VladNews стало известно, что полицейский во Владивостоке два дня не выезжал к трупу. 

В пресс-службе МВД Приморья корреспонденту агентства сообщили, что по факту предоставления ложных сведений о выезде на место происшествия участкового уполномоченного полиции назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства и причины произошедшего.

"В случае, если вина сотрудника полиции подтвердится, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством и будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, во время дежурства участковый получил сообщение о смерти человека - но вместо выезда и осмотра с фотографированием (на случай криминала) решил ограничиться простым звонком родственникам умершего. При этом полицейский отметил в документах, что на место выезжал.

Родственники умершего ждали приезда полиции два дня, после чего у них просто "лопнуло терпение" и они позвонили в правоохранительные органы с вопросом, когда все-таки ждать участкового.

Происшествие было официально зарегистрировано, как ЧП по личному составу.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что участковый с острова Русский опозорил правоохранительные органы на выставке Pite-2017. Как отметил источник, речь идет о том же человеке, который не выехал к трупу.

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