Автоугонщик осужден в Приморье

Мужчина сознался в своих преступлениях

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Находке вынесен приговор обвиняемому в серии автоугонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции обратился местный житель, который сообщил об угоне автомашины Toyota Sprinter с придомовой территории. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники поли. Ориентировка на автомашину была передана всем наружным нарядам.

В ходе розыска похищенная иномарка была обнаружена, а 40-летний автоугонщик задержан. Мужчина дал признательные показания и сознался еще в четырех автоугонах.

Все транспортные средства были обнаружены и возвращены владельцам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Доказана причастность фигуранта к пяти эпизодам противоправной деятельности.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.