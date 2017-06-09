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Автоугонщик осужден в Приморье

Мужчина сознался в своих преступлениях
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Находке вынесен приговор обвиняемому в серии автоугонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отдел полиции обратился местный житель, который сообщил об угоне автомашины Toyota Sprinter с придомовой территории. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники поли. Ориентировка на автомашину была передана всем наружным нарядам.

В ходе розыска похищенная иномарка была обнаружена, а 40-летний автоугонщик задержан. Мужчина дал признательные показания и сознался еще в четырех автоугонах.

Все транспортные средства были обнаружены и возвращены владельцам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Доказана причастность фигуранта к пяти эпизодам противоправной деятельности.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

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