Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами

Садик рассчитан на 300 детей

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Работы по капитальной реконструкции одного из самых больших детских садов во Владивостоке - на улице Интернациональной, 50, выходит на финишную прямую, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Сегодня в здании облицовывают плиткой стены в санузлах, монтируют подвесную систему потолков и вентиляцию, на территории обустраивают тротуарные дорожки из брусчатки, оформляют прогулочные зоны.

Напомним, детский сад на Интернациональной, 50 был построен полвека назад. В 90-е его отдали в частные руки и чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. Капитального ремонта предыдущие владельцы не проводили, поэтому под реконструкцией здесь подразумевается полноценная стройка.

Так, полностью с нуля здесь возведен новый коридор-галерея, что позволило значительно расширить игровые комнаты. В цокольном этаже разместятся административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже - шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором - восемь групп. Здание будет оснащёно современной пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

Детский сад рассчитан на 300 детей и он станет одним из самых больших во Владивостоке.

Напомним, стройка сада ведётся по программе главы Владивостока Игоря Пушкарёва по расширению сети дошкольных учреждений. По этой программе уже построили и реконструировали 24 детских садика на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, в Снеговой Пади, на Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской. В результате такой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано около 10 000 дополнительных мест, в связи с чем все дети с 3 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных детских садах.