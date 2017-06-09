При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Вечером 8 июня в в пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Кавалерово на улице Арсеньева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчёты, незамедлительно приступившие к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в квартире на пятом этаже дома, горели диван и постельные принадлежности. На момент пожара в охваченном пламенем помещении находились две пожилые женщины, которых брандмейстеры при помощи спасательных устройств спешно вывели на улицу. Благодаря высокому профессионализму пожарных никто не пострадал. Не пострадала от огня и квартира.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. Огню противостояли семь человек личного состава и три единицы техники.