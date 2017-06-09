При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины 11:23, 09 июня При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника 11:12, 09 июня МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника (Эксклюзив)
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС 11:01, 09 июня В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
11:43
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
11:43
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
11:34
Строительство самого большого детского сада во Владивостоке ведется активными темпами Фото
11:33
Все лето – легкая цена на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» в Приморье
11:23
При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины
11:12
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника Эксклюзив
11:01
В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
10:50
В Приморье большегруз завалился набок Фото
10:39
Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:28
Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»
10:17
В Приморье за сутки потушили семь пожаров
10:06
В Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева
09:55
Выпускники Владивостока сегодня напишут государственный экзамен по русскому языку
09:43
В Приморье пропал пожилой мужчина Фото
09:32
Один авиарейс из Владивостока задерживается
09:20
Один междугородний рейс из Владивостока отменен
09:09
Гороскоп на 9 июня
08:45
Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня Адреса
08:42
Во Владивостоке сегодня опять дожди
08:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
07:16
Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы
06:21
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
05:36
«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине
04:30
Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017: благоприятные дни
03:27
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
02:25
В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
01:34
Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
00:23
Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
Июнь, 08 четверг
23:54
Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
22:37
Красное и обработанное мясо может вызвать рак, - ученые
21:06
Год без мэра: Владивостокский депутат объяснил, почему городу не хватает Игоря Пушкарева
20:32
Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

При пожаре в Приморье спасены две пожилые женщины

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Вечером 8 июня в  в пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в посёлке Кавалерово на улице Арсеньева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Уже через 3 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчёты, незамедлительно приступившие к работам по ликвидации пожара. В связи с сильным задымлением было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы. В ходе проведённой разведки было установлено, что в квартире на пятом этаже дома, горели диван и постельные принадлежности. На момент пожара в охваченном пламенем помещении находились две пожилые женщины, которых брандмейстеры при помощи спасательных устройств спешно вывели на улицу. Благодаря высокому профессионализму пожарных никто не пострадал. Не пострадала от огня и квартира.

Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. Огню противостояли семь человек личного состава и три единицы техники.

comments powered by Disqus
Похожие новости
МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника
11:12, 09 июня 2017 МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника

Полицейский «Чунга-Чанга» опозорил МВД Приморья на выставке Pite-2017

В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС
11:01, 09 июня 2017 В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС

На контроле - природный пожар

В Приморье большегруз завалился набок
10:50, 09 июня 2017 В Приморье большегруз завалился набок

Обстоятельства случившегося выясняются

Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье
10:39, 09 июня 2017 Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье

Два человека получили травмы

В Приморье за сутки потушили семь пожаров
10:17, 09 июня 2017 В Приморье за сутки потушили семь пожаров

Информации о пострадавших нет

В Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева
10:06, 09 июня 2017 В Москве под колесами электрички погибла внучка Хрущева

В «скорой» данный факт подтвердили

В Приморье пропал пожилой мужчина
09:43, 09 июня 2017 В Приморье пропал пожилой мужчина

Родственники просят помощи