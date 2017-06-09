МВД Владивостока прокомментировало поведение своего сотрудника

Полицейский «Чунга-Чанга» опозорил МВД Приморья на выставке Pite-2017

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

МВД Владивостока дало официальный комментарий по поводу поведения своего сотрудника, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"По факту некорректного поведения участкового уполномоченного полиции во время исполнения своих служебных обязанностей назначена служебная проверка, в ходе которой будут тщательно и объективно изучены обстоятельства и причины произошедшего.

В случае, если вина сотрудника полиции подтвердится, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством и будет уволен из органов внутренних дел, его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее агентство сообщало, что полицейский «Чунга-Чанга» опозорил МВД Приморья на выставке Pite-2017. Как рассказал корреспонденту РИА VladNews достоверный источник в правоохранительных органах, коллеги возмущены поведением полицейского, который должен был нести службу по охране порядка на саммите - а вместо того начал развлекать иностранцев в фото-зоне. Как описывают происходящее очевидцы, мужчина "надел поверх формы наряд аборигена, залез на сцену и размахивал табличкой туристического агентства".

Таким образом, отмечают коллеги "героя дня", участковый создал в глазах иностранных гостей саммита далеко не лучший образ российского полицейского: при этом сами иностранцы, конечно, от души повеселились, когда фотографировали сотрудника правопорядка в юбке и цветочном ожерелье на память о России.