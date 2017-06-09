В Пожарском районе в Приморье введен режим ЧС

На контроле - природный пожар

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Путем космического мониторинга и визуального подтверждения авиацией обнаружен лесной пожар в 26 км на Юго-Востоке от населённого пункта Охотничий Пожарского муниципального района, на площади 10500 га земли лесного фонда, в связи с чем в Пожарском районе на данной территории введён режим «Чрезвычайная ситуация» в лесах муниципального характера в Пожарском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

Пожар является действующим и находится в зоне авиапатрулирования. Угрозы распространения пожара в сторону населённого пункта нет. Задымления нет.

Переброска сотрудников авиалесохраны для тушения данного пожара планируется с улучшением погодных условий.