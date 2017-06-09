Большегруз устроил ДТП на пешеходном переходе в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП, которое произошло в Артеме, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Установлено, что водитель автомашины Freightliner Century, 1971 года рождения, проживающий в селе Осиновка Приморского края, на регулируемом пешеходном переходе совершил столкновение с автомашиной Honda Odyssey, водитель которой остановилась на запрещающий сигнал светофора.
В результате 43-летняя женщина за рулем иномарки получила телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушиба шейного отдела позвоночника, ушиба грудной клетки. Ее 13-летнему сыну диагностировано растяжение мышц шеи.
Стаж вождения водителя большегруза – 27 лет. В 2017 году неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения и несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.