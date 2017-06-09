Во Владивостоке пройдёт Всероссийский фестиваль патриотической песни «Восточный форпост»

Вход свободный

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июня, во Владивостоке пройдёт финал Всероссийского фестиваля патриотической песни «Восточный форпост», посвящённого Дню России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организаторами мероприятия выступает общественная организация «Контингент» совместно с командованием Тихоокеанского флота при поддержке администрации города Владивостока.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, фестиваль «Восточный форпост» уже в 10-ый раз объединит исполнителей патриотической песни. Участники фестиваля исполнят песни о России, Владивостоке, конфликтах в «горячих» точках и многом другом.

Финал состоится сегодня, 9 июня, с 10:30 до 17 часов в Матросском клубе морской пехоты ТОФ по адресу: улица Карьерная, 31.

А в субботу, 10 июня, с 14 часов в Адмиральском сквере начнётся большой концерт «Кают - компания», в котором примут участие конкурсанты и победители фестиваля прошлых лет.

В воскресенье, 11 июня, пройдёт гала - концерт, в завершение которого будут названы победители и призёры 10-го юбилейного фестиваля патриотической песни «Восточный форпост». Мероприятие будет проходить в Андреевском зале Дома офицеров флота. Начало в 15 часов.

Стать гостями мероприятия могут все желающие. Вход свободный.