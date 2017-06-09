В Приморье пропал пожилой мужчина

Родственники просят помощи

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают пенсионера, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Мужчина 1957 года рождения ушел в лес в районе села Мельники, Партизанский ГО, еще утром 24 мая текущего года и до сих пор не вернулся. Последний раз выходил на связь этим же днем в 14 часов 30 минут.

Был одет: камуфляжная куртка, светлая кепка, черные резиновые спаоги.

Приметы: Рост - 178 см. Телосложение худощавое.

Если кто -то что-то видел или обладает какой-либо информацией, просьба связаться по телефонам:

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