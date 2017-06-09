В Приморье пропал пожилой мужчина

В Приморье разыскивают пенсионера, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Мужчина 1957 года рождения ушел в лес в районе села Мельники, Партизанский ГО, еще утром 24 мая текущего года и до сих пор не вернулся. Последний раз выходил на связь этим же днем в 14 часов 30 минут.
Был одет: камуфляжная куртка, светлая кепка, черные резиновые спаоги.
Приметы: Рост - 178 см. Телосложение худощавое.
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