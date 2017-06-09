Один междугородний рейс из Владивостока отменен

В расписании владивостокского автовокзала произошли изменения

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Один автобусный междугородний рейс из Владивостока отменен сегодня, 5 июня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примвокзал.

Так, рейс 539, следующий по маршруту Владивосток - Кировка в 18:00, отменен.