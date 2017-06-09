Гороскоп на 9 июня

Идеальный день для самых смелых планов

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное – смелее претворяйте свои мечты в реальность, сообщает 1001 Гороскоп. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Сегодня Овен сумеет убедить кого угодно в чем угодно – если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Овен сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Овна это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами – лучшего переговорщика, чем Овен, не найти!

Сегодня Телец должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Тельца окружающие могут «не расслышать», идею зарубить на корню, а предложение – бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Телец сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Сегодня Близнецам потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого они способны пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Близнецам сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Близнецов в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Близнецам бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Сегодня Раку будет полезна хорошая трудотерапия – даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Рака пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Рак сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Сегодня Лев в течение дня может периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать его с небес на землю. От Льва потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Льву удастся втянуться в активный режим, его день пройдет очень продуктивно. Если же он сегодня так и не сможет, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.

Сегодня Деве будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня она будет достаточно рассеяна и склонна отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Девы будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Дева, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ей стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Весам посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у них запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня – будет легче найти компромисс. Если же работа Весов не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня им стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Сегодня Скорпиону не стоит надеяться только на себя – ему может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Скорпион будет слишком завален делами, и ему придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Скорпион не знает, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей – на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи – Скорпион сумеет избежать ошибок и выполнить то, что задумал.

Сегодня Стрелец вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований – день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Стрельца хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Стрельца будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Сегодня в течение дня Козерог неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Водолея замечательно, причем без особенных усилий с его стороны! Что ж, жизнь – не математика. В ней есть такие факторы, как «везучесть», «удачливость», и сегодня Водолей имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести его на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Водолея удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Рыбам стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывают ли они о цели, к которой идут? Держат ли в голове стратегию продвижения? Или же все их время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам: возможно, в картине их жизни не хватает каких-то важных штрихов.