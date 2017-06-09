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Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Высокая ул. 27, 29, 30, 31, 33

Станичная ул. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27

Беляева ул. 4, 6

Борисенко ул. 40, 42, 48, 50

Никифорова ул. 2, 41А

Сахалинская ул. 48

Гамарника ул. 5, 5А, 7, 9

Жигура ул. 26, 54

Адмирала Юмашева ул. 19

Кирова ул. 44А, 52, 54

Тельмана ул. 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53

Энгельса ул. 39, 41, 43, 45

Ключ 3-й ул. 42, 4

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