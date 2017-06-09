Часть Владивостока останется без света сегодня, 9 июня

Сегодня, 9 июня, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
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