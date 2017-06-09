Во Владивостоке сегодня опять дожди

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июня, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. температура воздуха +13...+24 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке облачно, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, температура воздуха +18...+20 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.



В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C.