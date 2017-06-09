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Политика и экономика

«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине

Фильм уже вызвал критику со стороны американских СМИ
Фото: tatar-inform.ru Фото: tatar-inform.ru
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Фильм американского режиссера Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине призван не допустить дальнейшего ухудшения отношений между США и Россией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Об этом сообщил сам Стоун. Он также сказал, что фильм, получивший название «Интервью с Путиным», снимался два года и его первая серия выйдет на американском телеканале Showtime в понедельник, 12 июня.

Как подчеркнул режиссер, этот фильм должен помочь гражданам США поменять свою точку зрения в отношении российского лидера.

Стоит заметить, что новый фильм Оливера Стоуна уже вызвал критику со стороны американских СМИ. Режиссера упрекают в симпатиях к российскому президенту.

Стоуна раньше обвиняли в антиамериканизме за фильм о конфликте в Украине, а также за интервью с Фиделем Кастро и Уго Чавесом.

Отметим, что отвечая на вопрос относительно интервью, которое на прошлой неделе взяла у президента РФ журналистка телеканала NBC Мегин Келли, Стоун сказал, что она задавала жесткие вопросы, но не знала многих вещей. По мнению режиссера, Путин знал, о чем говорил.

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