Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017: благоприятные дни

Следуя советам астрологов, можно привлечь в свою жизнь благополучие

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Лунный календарь поможет женщинам сделать свои локоны сильными и послушными, а также, следуя советам астрологов, можно привлечь в свою жизнь благополучие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Как говорили наши предки, в волосах заключена сила. Им была известна истина: чем лучше выглядят волосы, тем проще добиться успеха.



Прежде чем идти к парикмахеру или стилисту, дамы должны учесть фазы Луны и обратить внимание на созвездия.



Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017 года: благоприятные дни



7 июня‬



Это день можно считать нейтральным для похода в салон красоты. Старайтесь при окрашивании отдавать предпочтение теплым золотистым оттенкам.



‪8 июня‬



Лунный календарь предупреждает, что сегодня не стоит экспериментировать с внешностью. Пряди быстро отрастут и будут плохо поддаваться укладке. Окрашиванием вы останетесь недовольны, так как оттенок быстро вымоется.



‪9 июля‬



Полнолуние повлечет за собой ухудшение самочувствия, головную боль и слабость. В окрашивании выбирайте преимущественно темные оттенки, но от стрижки лучше отказаться.



10 июня‬



Луна пошла на убыль, а значит, волосы замедлят свой рост. Эксперименты с образом могут негативно сказаться на самочувствии. При окрашивании выбирайте органические природные красители.



11-12 июня.



Созвездие Козерога благоприятно для закрашивания отросших кончиков. Тем, кого ждут важные дела, следует воспользоваться услугами стилиста. Новый имидж подчеркнет обаяние. Убывающая Луна гармонично воздействует на корни волос, делая их более сильными.



13-15 июня. Созвездие Водолея и убывающая Луна с 13 по 15 июня — удачное время для окрашивания в светлые тона.



16-17 июня. Созвездие Рыб негативно влияет на кожу головы, поэтому после окрашивания может появиться перхоть. В это время нужно дать волосам отдохнуть. Маски с кефиром подойдут для тонких волос, а жидкий кератин сгладит непослушные кончики.



18-19 июня. Луна в Овне. В эти дни окрашивание в яркие цвета подойдет уверенным в себе людям. Более покладистым стоит избегать окрашивания.



20-21 июня. Убывающая Луна в Тельце подходит для окрашивания волос в темные оттенки. Благодаря окрашиванию появится уверенность в себе и своих поступках.



22-23 июня. Зодиакальные Близнецы — нейтральное время для окрашивания. Женщины могут подправить цвет волос. Однако после окрашивания волосы могут начать виться.



24-25 июня. Новолуние 24 июня в созвездии Рака — не самое удачное время для смены цвета волос. Волосы станут непослушными, а кончики начнут сечься.



26-27 июня. Окрашивание в период растущей Луны, которая находится в созвездии Льва, можно считать удачным. С помощью светлых и золотистых оттенков можно привлечь материальное благополучие.



28-29 июня. Луна в Деве — самое благоприятное время для окрашивания. Волосы становятся гуще и начинают набираться силы.



29 июня стоит воспользоваться услугами стилиста для того, чтобы быть уверенной в себе.



30 июня. Рост Луны продолжается в зодиакальных Весах, и это время удачно для окрашивания. Однако полная смена может разочаровать.