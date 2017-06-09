Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров

Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

8 июня вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 тысяч метров над уровнем моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Выброс пепла произошел в четверг около полудня по местному времени.



Информация об этом указана на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). В сообщении указано, что оценка высоты столба пепла была дана по спутниковым данным. Уже установлено, что облако пепла движется на юго-запад от вулкана. Эксперты следят за передвижением облака пепла, поскольку его может снести к населенным пунктам.



Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, который указывает на то что в любой момент могут произойти извержения пепла, которые угрожают безопасности самолетов, летящих ниже уровня в 8 тыс метров над уровнем моря.



Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем. Тогда высота столба достигала 6 тыс метров над уровнем моря.



Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота достигает 3285 метров над уровнем моря. Извергаться этот вулкан начал весной 2009 года. В 45 километрах от Шивелуча находится поселок Ключи.