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Общество

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров

Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем
Фото: kamchatkaland.ru Фото: kamchatkaland.ru
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

8 июня вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 тысяч метров над уровнем моря, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Выброс пепла произошел в четверг около полудня по местному времени.

Информация об этом указана на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT). В сообщении указано, что оценка высоты столба пепла была дана по спутниковым данным. Уже установлено, что облако пепла движется на юго-запад от вулкана. Эксперты следят за передвижением облака пепла, поскольку его может снести к населенным пунктам.

Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, который указывает на то что в любой момент могут произойти извержения пепла, которые угрожают безопасности самолетов, летящих ниже уровня в 8 тыс метров над уровнем моря.

Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем. Тогда высота столба достигала 6 тыс метров над уровнем моря.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота достигает 3285 метров над уровнем моря. Извергаться этот вулкан начал весной 2009 года. В 45 километрах от Шивелуча находится поселок Ключи.

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