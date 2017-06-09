В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом

Специалисты пытаются улучшить логическое мышление робота

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Исполнительный директор китайской IT-фирмы "Чэнду чжуньсинъюньсюэ" Линь Хуэй поведал, что созданный программистами компании искусственный интеллект AI-MATHS попробует сдать школьный экзамен по математике, необходимый для поступления в вуз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Anonsens.

Сообщается, что тест прошел 7 июня и будет продолжаться 2 часа. Робот обязан будет решить ряд вариантов заданий.

Отметим, что в феврале AI-MATHS уже сделал попытку сдачи этого экзамена, но по результатам смог набрать только лишь 93 балла, что превышает проходной балл всего на 3 пункта.

По словам конструкторов, в настоящее время они пытаются улучшить логическое мышление робота и его многозадачность.