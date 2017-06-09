Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 157-го дня рождения нашего города. Вчера, 7 июня, в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В работе совещания приняли участие председатель городской думы Елена Новицкая, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, начальник отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по г. Владивостоку Ярослав Сподарик, специалисты администрации Владивостока.

Присутствующие обсудили ход подготовки к празднованию Дня города.

Празднование Дня города будет разделено на несколько частей – 29 и 30 июня состоятся торжественные мероприятия, 1 июля пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах города. Как отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, запланировано порядка 25 культурно-массовых мероприятий.

29 июня состоится торжественное собрание общественности города. 30 июня мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток - город воинской славы».

1 июля состоится театрализованное шествие горожан по Светланской. Напомним, впервые подобное шествие горожан состоялось в 2013 году – в честь 153-й годовщины Владивостока. Тогда по Светланской прошло около 60 тысяч жителей города.

Сразу после шествия на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки, состоится праздничный концерт. Тематические мероприятия пройдут в Адмиральском, Театральном скверах, на набережной Спортивной гавани, в парке Минного городка и на многих других площадках.

На этот же день запланирована уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого.

Завершится празднование вечерней праздничной программой и красочным фейерверком. Увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия пройдут в школах, библиотеках и школах искусств города.