Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке 19:29, 08 июня Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
Мощный град обрушился на Владивосток 17:55, 08 июня Мощный град обрушился на Владивосток (Видео)
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину 16:57, 08 июня В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину (Фото)
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
06:49
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
06:49
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
06:21
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
05:36
«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине
04:30
Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017: благоприятные дни
03:27
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
02:25
В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
01:34
Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
00:23
Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
Июнь, 08 четверг
23:54
Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
22:37
Красное и обработанное мясо может вызвать рак, - ученые
21:06
Год без мэра: Владивостокский депутат объяснил, почему городу не хватает Игоря Пушкарева
20:32
Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях Фото
19:29
Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
19:18
Куриные яйца полезны для детей, - ученые
18:23
"Умные светофоры" появятся во Владивостоке
18:02
Год без мэра: Глава DNS прокомментировал отсутствие во Владивостоке Игоря Пушкарева
17:55
Мощный град обрушился на Владивосток Видео
17:52
В Приморье прекратят прием экзаменов на водительские права
17:41
После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш" Видео
17:32
Японцы заинтересовались парками Владивостока Фото
17:21
Выходные во Владивостоке будут теплыми
17:08
Как изменится фуникулер Владивостока? Видео
16:57
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину Фото
16:43
Вечером Владивосток вновь накроют дожди
16:28
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
16:11
В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда Фото
16:02
В Приморье осужден иностранец за покупку костей амурского тигра
15:53
Приморские школьники все чаще выбирают ЕГЭ по физике
15:31
Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий
15:20
Во Владивостоке произошла утечка нефтепродуктов с судна
15:08
Собаки нападают на людей во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается подготовка к празднованию 157-го дня рождения нашего города. Вчера, 7 июня, в администрации города состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий под председательством заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

В работе совещания приняли участие председатель городской думы Елена Новицкая, председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Кондратенко, начальник отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по г. Владивостоку Ярослав Сподарик, специалисты администрации Владивостока.

Присутствующие обсудили ход подготовки к празднованию Дня города.

Празднование Дня города будет разделено на несколько частей – 29 и 30 июня состоятся торжественные мероприятия, 1 июля пройдут театрализованное шествие горожан по Светланской, народные гулянья, тематические концертные программы на центральной площади Владивостока, на набережной Спортивной гавани и в скверах города. Как отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, запланировано порядка 25 культурно-массовых мероприятий.

29 июня состоится торжественное собрание общественности города. 30 июня мероприятия начнутся с возложения цветов к памятникам основателю Владивостока генерал-губернатору Николаю Муравьёву-Амурскому, первому общественному старосте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток - город воинской славы».

1 июля состоится театрализованное шествие горожан по Светланской. Напомним, впервые подобное шествие горожан состоялось в 2013 году – в честь 153-й годовщины Владивостока. Тогда по Светланской прошло около 60 тысяч жителей города.

Сразу после шествия на центральной площади начнут работу тематические локальные площадки, состоится праздничный концерт. Тематические мероприятия пройдут в Адмиральском, Театральном скверах, на набережной Спортивной гавани, в парке Минного городка и на многих других площадках.

На этот же день запланирована уже ставшая традиционной в нашем городе торжественная церемония возложения венка первооткрывателям и защитникам Владивостока на акватории залива Петра Великого.

Завершится празднование вечерней праздничной программой и красочным фейерверком. Увидеть фейерверк можно будет в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в посёлке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Праздничные мероприятия также пройдут во всех районах Владивостока, включая островные территории. Тематические выставки, виртуальные экскурсии, мастер-классы, праздничные и конкурсно-игровые программы, познавательные часы и другие мероприятия пройдут в школах, библиотеках и школах искусств города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
03:27, 09 июня 2017 Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров

Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем

В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
02:25, 09 июня 2017 В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом

Специалисты пытаются улучшить логическое мышление робота

Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
01:34, 09 июня 2017 Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем

Россияне стали меньше пить

Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
00:23, 09 июня 2017 Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта

Актер вместе со своей невестой готовятся к венчанию

Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
23:54, 08 июня 2017 Изнасилованная Диана Шурыгина беременна

Сама девушка ничего не комментирует

Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях
20:32, 08 июня 2017 Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях

Пришкольные лагеря будут работать в две смены

18:23, 08 июня 2017 "Умные светофоры" появятся во Владивостоке

Главная задача - снизить транспортную загруженность улиц города