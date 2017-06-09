Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке 19:29, 08 июня Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
Мощный град обрушился на Владивосток 17:55, 08 июня Мощный град обрушился на Владивосток (Видео)
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину 16:57, 08 июня В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину (Фото)
Новостная лента
Июнь, 09 пятница
08:20
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
08:20
В Думе Владивостока обсудят поведение депутата Юрия Кучина Эксклюзив
08:09
Во Владивостоке масштабно отпразднуют День России
07:16
Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы
06:21
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
05:36
«Интервью с Путиным»: когда выйдет фильм Оливера Стоуна о Путине
04:30
Покраска волос по лунному календарю на июнь 2017: благоприятные дни
03:27
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
02:25
В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
01:34
Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
00:23
Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
Июнь, 08 четверг
23:54
Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
22:37
Красное и обработанное мясо может вызвать рак, - ученые
21:06
Год без мэра: Владивостокский депутат объяснил, почему городу не хватает Игоря Пушкарева
20:32
Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях Фото
19:29
Мария Захарова предостерегла туристов на медиасаммите-2017 во Владивостоке
19:18
Куриные яйца полезны для детей, - ученые
18:23
"Умные светофоры" появятся во Владивостоке
18:02
Год без мэра: Глава DNS прокомментировал отсутствие во Владивостоке Игоря Пушкарева
17:55
Мощный град обрушился на Владивосток Видео
17:52
В Приморье прекратят прием экзаменов на водительские права
17:41
После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш" Видео
17:32
Японцы заинтересовались парками Владивостока Фото
17:21
Выходные во Владивостоке будут теплыми
17:08
Как изменится фуникулер Владивостока? Видео
16:57
В пригороде Владивостока поезд сбил пьяного мужчину Фото
16:43
Вечером Владивосток вновь накроют дожди
16:28
Массовая авария произошла во Владивостоке Фото
16:11
В Сети появились фото депутата Ильницкого из Фрунзенского суда Фото
16:02
В Приморье осужден иностранец за покупку костей амурского тигра
15:53
Приморские школьники все чаще выбирают ЕГЭ по физике
15:31
Питьевая вода в Приморье: еще больше бактерий
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

В школах Владивостока продолжается запись детей в первые классы. Подать заявления в выбранную школу можно ежедневно в будние дни и по субботам, с 9 до 18 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. 

Традиционно ребенка записывают в школу по месту проживания. Однако возникают случаи, когда родители хотят отдать первоклассника в школу не по своему району. И такая возможность у них есть. Как только пройдет основное комплектование школ (к концу июня) и будет понятно, остались ли в школах свободные места, родители смогут обращаться в любую школу, в которую им хочется записать ребенка. Сделать это можно с 1 июля.

Для зачисления ребенка в первый класс нужно предоставить заявление, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Несколько ранее все школы Владивостока проводили дни открытых дверей. Тогда будущие первоклассники и их родители смогли посетить любое образовательное учреждение, поговорить с директором и педагогами. Многим это помогло окончательно определиться с выбором школы.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 79 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек, где они познакомятся со своими первыми учителями, одноклассниками и получат все необходимые учебники.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
06:21, 09 июня 2017 Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
03:27, 09 июня 2017 Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 7 километров

Столп пепла Шивелуч выбросил также в среду днем

В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом
02:25, 09 июня 2017 В Китае робот сдал ЕГЭ по математике на 3 с плюсом

Специалисты пытаются улучшить логическое мышление робота

Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем
01:34, 09 июня 2017 Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем

Россияне стали меньше пить

Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта
00:23, 09 июня 2017 Холостяк Илья Глинников рассказал о своей личной жизни после проекта

Актер вместе со своей невестой готовятся к венчанию

Изнасилованная Диана Шурыгина беременна
23:54, 08 июня 2017 Изнасилованная Диана Шурыгина беременна

Сама девушка ничего не комментирует

Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях
20:32, 08 июня 2017 Активно проводить время детям Владивостока помогают в пришкольных лагерях

Пришкольные лагеря будут работать в две смены