Приморский край не попал к числу регионов, где злоупотребляют алкоголем

Россияне стали меньше пить

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор подготовил доклад «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения». Согласно документу, среди самых пьющих российских регионов Магаданская область с показателем на душу населения в 14 литров чистого спирта заняла первое место, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Роспотребнадзор.

К числу регионов, где злоупотребляют спиртным, можно отнести Московскую область, Сахалин и Республику Коми, где потребление на душу населения превысило 13 литров в год.

Московская область также лидирует и по потреблению пива. Там показатель достиг 94,9 литра в год. Вторую позицию заняла Республика Хакасия (84,3 литра), на третьем месте — Сахалинская область (82,8 литра).

Меньше всего пьют в Ингушетии и Чечне (0,1 л.), а также в Кабардино-Балкарии (0,5 л) и Северной Осетии (0,6 л.)

Судя по данным доклада, можно сделать вывод, что за последние пять лет продажи крепких алкогольных напитков в России сократились на 40%. По данным Росстата, в 2011 году продажи ликероводочной продукции составили почти 1,51 млрд л, а в 2016 году было реализовано 930 млн л.

Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что россияне стали меньше пить, и связывают падение статистических показателей с ростом теневого рынка, который Роспотребнадзором не учитывается.

Как отмечает директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, статистика отражает структуру продаж в стране, а не модель потребления. Так, жители деревень меньше покупают алкоголя в магазинах, при этом они сами производят самогон.